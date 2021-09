Tragedia a Lariano: 30enne ritrovato impiccato alla ringhiera del balcone

Un giovane di 30 anni si sarebbe impiccato alla ringhiera del proprio balcone, in una traversa di via Roma, a Lariano.

Tragedia a Lariano, ritrovato impiccato un 30enne

La tragedia è avvenuta ieri sera, verso le 22:00. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il 30enne non c’è stato nulla da fare, in quanto l’uomo era già deceduto.

Insieme al personale del 118, sul posto erano giunti anche Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Non si conoscono i motivi che avrebbero spinto il 30enne al gesto estremo.

Foto di repertorio