Lutto ad Anagni per la scomparsa di Galliano Vecchi e Paolo Tuffi

Anagni piange la scomparsa di due cari concittadini, venuti a mancare nella giornata di ieri, 13 settembre 2021: Galliano Vecchi e Paolo Tuffi.

Anagni, addio a Galliano Vecchi

“È venuto a mancare Galliano Vecchi, già Consigliere Comunale ed Assessore del nostro Comune, stimato concittadino, attento e valente imprenditore, ma soprattutto marito, padre e nonno esemplare. Alla sua famiglia giungano le nostre più sentite condoglianze come Amministrazione Comunale.

Non posso scindere la partecipazione pubblica dal mio pensiero personale. Perché i miei percorsi politici e amministrativi sono stati sempre accompagnati dalla presenza e supporto di Galliano. È stato per me più che un amico sincero, spesso una guida e da lui nel passato come giovane amministratore ho imparato tanto, e nel tempo ho cercato di seguire i suoi preziosi consigli. Mi mancherai Galliano, ci mancherai. Riposa in pace.” Con queste parole il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, saluta Galliano Vecchi, consigliere comunale e assessore di Anagni, nonché imprenditore e apprezzato concittadino.

Scomparso anche Paolo Tuffi, già sindaco di Anagni

Un’altra tragica scomparsa per la città di Anagni nella serata di ieri, quando è venuto a mancare Paolo Tuffi, all’età di 81 anni, in un ospedale vicino Venezia. Storico farmacista e cittadino impegnato, Paolo Tuffi verrà sepolto ad Anagni, dove si terranno anche le esequie.

“A nome dell’Amministrazione Comunale giungano le più sentite condoglianze alla famiglia dell’On. Paolo Tuffi, già Sindaco di Anagni, venuto a mancare ieri sera. Paolo Tuffi è stato nostro primo cittadino ma anche Consigliere Comunale, Assessore, Consigliere ed Assessore Regionale all’Urbanistica, Deputato nella IX Legislatura per la Democrazia Cristiana.

Un curriculum politico di altissimo livello a testimonianza del peso politico che il nostro territorio ha avuto in passato grazie anche a personalità di notevole spessore come l’On. Tuffi. Quando un ex Sindaco se ne va, porta con sé un pezzo di storia della città, specialmente se si è trattato di un primo cittadino amato, stimato e che ha realizzato opere importanti. Paolo Tuffi non viveva più ad Anagni ma la notizia della sua scomparsa ci ha lasciati sgomenti perché lui ha sempre mantenuto un forte legame con la città e con tanti amici. Non dimenticheremo il Sindaco Paolo Tuffi”, è il messaggio di cordoglio del sindaco Natalia.

Condoglianze alle famiglie e agli affetti dei dipartiti anche da parte della nostra Redazione.

