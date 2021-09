Spinaceto. Sorpresa con la droga in auto: arrestata pusher 30enne

I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato una 30enne originaria di Roma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli e l’arresto

Questa notte, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nel quartiere Spinaceto di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma – Tor de’ Cenci, nell’ambito delle attività di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un mezzo con a bordo due ragazze.

Nel corso dell’identificazione, le due donne sono state tradite dalla loro stessa agitazione che ha fatto insospettire i militari, inducendoli a più approfondite verifiche.

Una delle due ragazze, infatti, è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish per consumo personale, mentre l’altra, nel corso di perquisizione personale, è stata trovata in possesso di più di 10 grammi di ketamina, 24 gr. di metanfetamina, 19 gr. di mefedrone e quasi nove grammi di MD, unitamente a materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

Per la pusher sono immediatamente scattate le manette ai polsi e l’accompagnamento presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Roma.