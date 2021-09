Oggi, 14 settembre 2021, alle ore 7:40 circa, la S.O. ha inviato presso via Atteone, in zona Torre Angela, diverse squadre e nuclei speciali per il crollo di una palazzina a seguito di un’esplosione avvenuta in un appartamernto ubicato al quarto ed ultimo piano.

Torre Angela, crolla una palazzina a seguito di un’esplosione

Le cause probabilmente sono dovute ad una fuga di gas che ha innescato un incendio. I soccorritori giunti sul posto hanno provveduto ad evacuare il palazzo.Tratte in salvo alcune persone mentre continuano le ricerche sulla presenza di eventuali dispersi.

Sul posto il Comandante Provinciale con Funzionario di guardia e Capoturno. Tra le persone tratte in salvo, attualmente sono 2 i feriti, di cui uno trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso.

Aggiornamento delle ore 10:05

A seguito di un’accurata ispezione da parte del personale VVF intervenuto sul posto, è esclusa la presenza di persone al di sotto delle macerie; si lavora per la messa in sicurezza con successiva bonifica dell’area coinvolta.

