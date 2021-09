“OGGI NEL LAZIO SU 6.365 TAMPONI MOLECOLARI E 5.095 TAMPONI ANTIGENICI PER UN TOTALE DI 11.460 TAMPONI, SI REGISTRANO 271 NUOVI CASI POSITIVI (-52), -24 CASI RISPETTO A LUNEDÌ 6 SETTEMBRE. SONO 3 I DECESSI (-2), 452 I RICOVERATI (+10), 64 LE TERAPIE INTENSIVE (+2) E 426 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È A 2,3%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 141”

“Oggi nel Lazio su 6.365 tamponi molecolari e 5.095 tamponi antigenici per un totale di 11.460 tamponi, si registrano 271 nuovi casi positivi (-52), -24 casi rispetto a lunedì 6 settembre. Sono 3 i decessi (-2), 452 i ricoverati (+10), 64 le terapie intensive (+2) e 426 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 141”

***Prosegue la campagna vaccinale: superato l’80% di immunizzazione della popolazione

over 12, prossimo obiettivo 85%. In corso il monitoraggio e il reclutamento dei trapiantati per la dose di richiamo.

***Scuola: per l’avvio dell’anno scolastico pronte le ‘scuole sentinella’ con 30 mila test per

gli studenti;

***Domani mattina alle 9 alla scuola G. Pallavicini in via Beata Vergine del Carmelo al

Torrino avvio test salivari nelle scuole.

***OPEN DAY OVER 12:

– Asl Roma 3: Back to School dal 1 al 14 settembre in vista della ripresa dell’anno

scolastico, vaccinazioni per la fascia 12-18 anni e per il personale docente e quello

scolastico. Per vaccinarsi si può effettuare la prenotazione sulle agende della Regione

Lazio dal 1 al 14 settembre p.v. oppure ci si può recare senza alcuna prenotazione presso

uno dei seguenti Punti di Somministrazione Vaccini anti Covid 19 della Asl Roma 3:

Centro Anziani, Via Cardano, orario 9 – 18; Polo Natatorio, orario 9 – 18; Lunga Sosta

Fiumicino, orario 8 – 23.

– Asl Frosinone: dal 19 agosto dalle 8:30 alle 16:30 presso la casa della salute di

Pontecorvo (FR).

***OPEN DAY OVER 18:

– Asl Rieti: dal 27 agosto al 30 settembre vaccinazioni J&J over 18 anni senza

prenotazione dalle ore 9:00 alle 14:00 presso la Caserma Verdirosi.

* Asl Roma 1: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link

familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 74 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link

familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 31 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link

familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 4 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link

familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 37 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link

familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 48 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link

familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

***Nelle province si registrano 41 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con

link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Latina: si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link

familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Rieti: si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

* Asl di Viterbo: si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link

familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della

Regione Lazio, Alessio D’Amato.