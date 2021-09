Uno scontro mortale quello avvenuto poche ore fa a Roma. Impatto tra un’auto e un centauro, fatale a quest’ultimo. Un 43enne di nazionalità italiana, che era alla guida della moto, ha dunque avuto la peggio.

Incidente mortale in via Trionfale: morto un 43enne nell’incrocio con via Giovan Battista Audifredi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il personale delle forze dell’Ordine. Lo scontro è avvenuto stamane, alle ore 8 circa, in via Trionfale, precisamente all’incrocio con via Giovan Battista Audifredi.

L’intervento della Polizia Locale di Roma c’è stato in seguito all’incidente tra una Citroen C3 e una moto BMW 1250 GS. Le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell’Ordine. Il 43enne sarebbe comunque deceduto sul posto, mentre l’autista della Citroen è stato poi trasportato in seguito all’ospedale San Andrea. Potrebbero seguire aggiornamenti