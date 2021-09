Incidente tra Tivoli e Villa Adriana: lunghe code vicino Roma

Segnalate vicino Roma code sulla via Tiburtina tra Tivoli e Villa Adriana in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Al momento si circola a senso unico alternato. L’incidente è stato comunicato da Astral Infomobilità.

Dunque, traffico in aumento in attesa che la viabilità venga ripristinata. Sul posto le forze dell’Ordine per i rilievi di rito. Ancora non è chiaro se il sinistro abbia causato feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti, anche in merito alla situazione viabilità. L’impatto sembra sia avvenuto tra un’ambulanza e tre automobili e i rallentamenti sono proprio all’ingresso della città.

Foto di repertorio