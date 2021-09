Artena scende in piazza il 25 settembre per parlare di politica, e non solo

Il 25 settembre a piazza Galileo Galilei alle ore 17:30 ci sarà un’assemblea pubblica per discutere idee, problemi, proposte e suggestioni che riguardano Artena. Sarà un’occasione per passare il microfono ai cittadini e amplificare così la voce di chi vive Artena, di chi vuole segnalare un disservizio, di chi sente il bisogno di condividere un progetto e un’idea che sulla città. I temi da approfondire non mancano: spazi pubblici, servizi, politiche culturali, urbanistica, rigenerazione urbana, il centro storico, politiche del lavoro, problemi con la rete fognaria, problemi con la mancanza di acqua in alcune zone.

A mancare è spesso l’opportunità di affrontare questi temi in piazza; manca un momento di confronto in cui parlare apertamente di questioni pubbliche e reali. Un confronto in cui discutere di quello che c’è e di quello che ancora non esiste. Questa assenza di dibattito è accompagnata da una crisi istituzionale che sembra una specie di quarantena della politica.

“Quello che sta accadendo in consiglio comunale in queste settimane non può essere ridotto a uno scontro tra maggioranza e opposizione perché negli ultimi mesi quel che resta della giunta di Felicetto Angelini ha smesso di avere una dimensione pubblica, non si confronta con i cittadini, non spiega nessuna delle difficoltà che sta vivendo.

E questo si ripercuote sulla città, su chi deve chiedere un certificato di qualunque tipo, su chi vuole organizzare un evento, su chi vuole indirizzare le proprie energie per capire come stare insieme e far crescere una comunità.

Ci sono temi che sembrano molto tecnici, come l’approvazione di un bilancio, ma se in un pomeriggio di fine agosto quattro persone elette un anno fa decidono di vendere la farmacia comunale – servizio che negli ultimi anni è stato aperto a intermittenza – questa votazione va come minimo spiegata in piazza ai cittadini.

Ecco perché mi sembra riduttivo trovare dichiarazioni da parte del Vicesindaco Loris Talone in cui leggo soltanto una difesa della sua posizione e della sua persona e mai un pensiero sulle decisioni cruciali per la comunità. Sembra ormai evidente: c’è un ciclo politico che è finito, e anche se la giunta di Felicetto Angelini non vuole ammetterlo la città dovrà farne i conti perché altrimenti finirà per subire questo fallimento.

L’appuntamento del 25 settembre è anche un’occasione per fare domande a chi governa, è insomma un modo per tornare a fare politica in piazza, alla luce del sole”, dichiara Alessandro Coltré, giornalista e attivista ambientale di Artena che ha deciso di convocare questo appuntamento pubblico.