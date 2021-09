Tragico incidente sulla via Litoranea: morto un 56enne

Tragico incidente sulla via Litoranea, tra Ostia e Torvaianica, oggi pomeriggio, 12 settembre 2021, verso le 14:00: morto un 56enne.

Via Litoranea, tragico incidente: morto un 56enne

Il sinistro stradale è avvenuto al km 3: sarebbe tre i mezzi coinvolti, due auto e uno scooter. Nel violento impatto, ha perso la vita il conducente dello scooter, un uomo di 56 anni. Inutile ogni tentativo di soccorso.

La strada è stata interdetta al traffico all’altezza Dazio e al confine del comune di Pomezia, Via Arno. Sul posto, sono interventuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

