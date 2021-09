Incidente stanotte tra Colleferro e Anagni. Poco prima le 22 di ieri, c’è stato un impatto in autostrada.

Incidente tra Colleferro e Anagni stanotte: un ferito

Sul posto sono intervenute le forze dell’Ordine per la comprensione delle esatte dinamiche e per i rilievi di rito. Sta di fatto che per facilitare le operazioni, il tratto di autostrada è stato temporaneamente chiuso la notte tra sabato e domenica.

Poco prima delle ore 22:00 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 597. Nell’incidente, che ha visto coinvolte due autovetture, una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Al momento del sinistro, il traffico era bloccato e si registravano 1 Km di coda in direzione Napoli, che è poi aumentato.

Nella notte, poco prima delle ore 00:30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Precedentemente chiuso a causa di un sinistro avvenuto all’altezza del km 597.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative.