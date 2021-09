La scorsa notte, a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112, i Carabinieri della Stazione di Roma Appia hanno denunciato a piede libero per tentato furto aggravato e ricettazione in concorso, due nomadi di 16 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I fatti

I due, unitamente ad un terzo complice di soli 12 anni, non denunciato poiché minore di 14 anni e non imputabile, dopo aver tentato di rubare all’interno di due autovetture parcheggiate in via Sebastiani, alla vista dei militari sono fuggiti a bordo di un ciclomotore, risultato poi rubato. I militari, giunti all’indirizzo indicato hanno notato i due fuggire e dopo un breve inseguimento li hanno raggiunti e bloccati poco distante.

Subito dopo sono stati accompagnati in caserma dove al termine delle attività sono stati denunciati alla Tribunale per i Minorenni di Roma, successivamente sono stati riaffidati ai genitori. Il mezzo è stato sequestrato in attesa di essere riconsegnato al legittimo proprietario.