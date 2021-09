Artena, caos al Comune: domani l’opposizione scende in piazza

“Ora basta scendiamo in piazza”. E’ questo il titolo scelto dai Consiglieri di opposizione del Comune di Artena, “Artena Cambia” “Artena Insieme” “Artena Resiste”, per la manifestazione che terranno domani, domenica 12 settembre, alle ore 11 presso piazza Galileo Galilei.

I Consiglieri comunali di opposizione domani tornano in piazza

«Domani saremo in piazza, per manifestare in merito a quanto accaduto lunedì quando nel corso del Consiglio Comunale sono avvenute una serie di irregolarità gravi – ha dichiarato Silvia Carocci, Consigliera comunale – Fatti che non hanno precedenti e che non possono passare nell’indifferenza. Come Consiglieri di opposizione abbiamo chiesto, in questi giorni, l’intervento della Prefettura perché ormai abbiamo superato il limite del consentito.

Ma non è sufficiente: invito i concittadini ad essere in piazza Galilei domenica alle 11, perché arrivi un segnale forte e chiaro da parte della città di Artena».