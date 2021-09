Questa mattina, in occasione del XX anniversario dell’attentato terroristico di New York, il Comandante VV.F. di Roma Ing. Francesco Notaro, ha presenziato alla deposizione di un’omaggio floreale in onore delle vittime da parte della Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dell’incaricato d’Affari presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America Thomas Smitham, in Piazzale di Porta Capena.

Attentato dell’11 settembre: la commemorazione a Roma

Alla Cerimonia hanno partecipato la Squadra Operativa 7A, il Nucleo USAR, il Capo turno Provinciale ed il Capo Sede in rappresentanza dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma.

