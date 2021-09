Evento gratuito a Fiuggi. A passeggio nel centro storico con una speciale playlist jazz

A passeggio nel centro storico di Fiuggi con una speciale playlist jazz

Un format di Poppyficio e dell’associazione Made in Roma Est con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Fiuggi – Assessorato Cultura e Centro Storico

L’appuntamento è per domenica 12 settembre 2021. Si parte da piazza Trento, di fronte al Comune e al Teatro, andando subito a inerpicarsi per le strade in salita, costeggiando le antiche chiese, imbattendosi nei recenti murales che impreziosiscono il borgo, ricordando aneddoti e personaggi il cui nome è legato alla città termale.

Sono previsti due tour gratuiti: uno al mattino e uno al pomeriggio. La prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a: madeinromaest@gmail.com, fino ad esaurimento posti.

EVENTO GRATUITO

E possibile scegliere tra due tour:

Dalle 10:30 alle 12:30

Dalle 15:00 alle 17:00

L’appuntamento è a Piazza e Trieste, di fronte al Palazzo Comunale.

Per partecipare bisogna prenotarsi scrivendo a:

madeinromaest@gmail.com