“Il tuo pacco è stato trattenuto”: attenzione all’ennesimo SMS truffaldino

Ancora un sms truffaldino che approfitta di chi è solito fare acquisti online. Stavolta, il messaggio colpisce chi è in attesa di un pacco e lo avvisa che è stato trattenuto (come mostra l’immagine). Può arrivare anche a chi non ha fatto acquisti online recentemente e non ha un pacco in arrivo.

“Il tuo pacco è stato trattenuto”: attenzione all’SMS truffa

Ovviamente, la persona che ha comprato qualcosa ed è in attesa che giunga il suo ordine, è quella più facilmente condizionabile. Ricordiamo di verificare che e-mail e sms arrivino effettivamente dalla fonte ufficiale e stare attenti a tutti i link presenti.

In molti casi, cliccandoci, si viene indirizzati a una pagina in cui richiederanno i vostri dati personali. Prestate dunque la massima attenzione.

I consigli della Polizia Postale

“Il messaggio contiene un link che è la chiave d’accesso ai dati sensibili presenti nello smartphone:

1. il testo è più o meno sempre lo stesso e si riferisce a un pacco in arrivo o in giacenza;

2. può capitare che il testo inviti l’utente a tracciarne la spedizione;

3. altre volte il testo invita “ad agire entro 48 ore” altrimenti il pacco in questione verrà restituito al mittente;

4. c’è uno strano link a corredo, con parole strane e numeri casuali a comporlo;

5. il collegamento non ha la certificazione SSL (non inizia con “https”, ma con “http”).

Unico modo per proteggersi è quello di non cliccare assolutamente sul collegamento ipertestuale contenuto nell’sms.