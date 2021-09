Tragedia a Pontinia. Perde il controllo dello scooter e muore a 17 anni

Dramma a Pontinia. Ieri sera, 6 settembre 2021, poco dopo le 18:00, si è verificato un tragico incidente nel comune di Pontinia, sulla Migliara 51.

Tragedia a Pontinia, muore ragazzo di 17 anni

Per cause ancora da accertare, un 17enne avrebbe perso il controllo del suo scooter, schiantandosi contro il muro di una villetta. Un impatto violento, che non ha lasciato scampo al ragazzo, deceduto sul colpo. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Terracina, per ricostruire la precisa dinamica del sinistro.

Foto di repertorio