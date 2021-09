Nettuno. Camion si ribalta mentre raccoglie i rifiuti: ferito un operaio

Alle ore 08:20 circa di oggi, 7 settembre 2021, la Squadra VVF 23A del distaccamento di Anzio è intervenuta per il soccorso di un operaio alla guida di un camion della Ditta Ecocity SG Ambiente Gestione Rifiuti, nel Comune di Nettuno in Via Pantanelle Km 0.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

L’incidente sarebbe scaturito dallo sbilanciamento del braccio mobile del mezzo, il quale ha accidentalmente coinvolto una persona di sesso maschile.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di liberare il ferito e, con l’ausilio del 118, è stato trasportato all’ospedale Città di Aprilia.

Funzionario VVF di servizio, 118 e Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.

