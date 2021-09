Dove acquistare e vendere oro a Roma

L’oro è uno degli investimenti più sicuri e proficui di sempre, siccome il suo valore tende ad essere sempre molto alto. Per questo motivo molte persone decidono di acquistare e vendere oggetti d’oro, in maniera tale da poter investire il proprio denaro in una materia prima che potrebbe aumentare di valore nel corso del tempo. Tuttavia non tutti sanno come e dove poter vendere il proprio oro al miglior offerente, inoltre spesso gli investitori non conoscono bene le motivazioni che si celano dietro l’andamento di mercato dell’oro in borsa. Per chiunque volesse vendere i propri preziosi (come ad esempio i gioielli) d’oro nella Capitale, è possibile affidarsi al servizio compro oro Roma su vendereorousato.com di Oroetic.

Come si calcola il valore dell’oro a prezzo di mercato

Il prezzo dell’oro e dei metalli preziosi in generale dipende direttamente dalla borsa internazionale, la cui quotazione dipende a sua volta dagli investimenti effettuati e dall’interesse del pubblico nei confronti di questa particolare materia prima. Una delle qualità più grandi dell’oro è la sua stabilità di mercato; ciò significa che il suo prezzo sale e crolla in maniera molto lenta, per cui è sicuramente uno dei migliori asset per investimenti a lungo termine.

Di conseguenza, per poter capire qual è il prezzo di mercato attuale dell’oro basta verificare l’andamento della borsa riguardo questo specifico materiale. Per farlo basta semplicemente effettuare una ricerca su un browser per poi decidere quale grafico consultare (NASDAQ, NYSE ecc…). In questo modo si può verificare il costo dell’oro in modo dettagliato e scrupoloso, senza doversi necessariamente affidare ad altre persone. Tuttavia, anche se il prezzo dell’oro può essere verificato in tempo reale dal suo andamento nella borsa internazionale, il prezzo effettivo di un oggetto d’oro, come un gioiello o un lingotto, dipende anche da altri fattori, come il peso e la purezza del materiale contenuto al suo interno.

Come calcolare il prezzo effettivo dei metalli preziosi proposto dai centri Compro Oro

Quando si vuole vendere un oggetto d’oro bisogna considerarne il peso e la purezza, in maniera tale da poterne stabilire l’esatto prezzo di mercato. Per quanto riguarda il primo fattore bisogna considerare che solitamente il prezzo di mercato indicato negli indici in borsa riguarda il peso di un’oncia o un chilo d’oro.

Per poter comprendere quanto di questo valore viene preso in considerazione nel prezzo di un gioiello, bisogna semplicemente pesarlo e dividere il costo dell’oro in base al peso: ciò significa che se un prezioso d’oro pesasse due etti, allora bisognerebbe dividere il prezzo dell’oro indicato nei grafici di mercato in un quinto. Un altro importantissimo aspetto da prendere in considerazione per valutare il prezzo di un oggetto d’oro è la purezza del metallo. Gli indici di borsa indicano solitamente il prezzo dell’oro 24k, detto anche oro 1000 o puro.

Ciò significa che la quantità di questo materiale presente nell’oggetto è pari al 100%. Di solito è molto raro che il metallo in questione contenuto in un gioiello sia così puro, soprattutto per questioni legate alle sue proprietà fisiche (poiché risulta troppo fragile ad una purezza così alta). La forma più comune in cui viene venduto nei gioielli è di 18k, ovvero il cosiddetto oro 750.

La valutazione numerica in millesimi indica la percentuale d’oro contenuta nel prodotto moltiplicata per dieci (oro 750 : 10 = oro 75%). In questo caso per poter valutare il prezzo dell’oggetto bisogna sottrarre la percentuale di metallo che non è contenuta nel prodotto. Nel caso dell’oro 18k bisogna prendere in considerazione solo i tre quarti del valore dell’oro puro (cioè quello indicato negli indici di borsa). Tutte queste operazioni vengono spiegate passo per passo ai clienti dallo staff di Oroetic, che è sempre disponibile per consulenze professionali.