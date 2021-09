Pontecorvo, serie di segnalazioni per droga: ecco cosa è successo

I Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo in questo fine settimana hanno effettuato servizi finalizzati al controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere reati predatori nonché contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati conseguiti i seguenti risultati

-I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, quale assuntore, un 24enne residente a Piedimonte San Germano, già gravato da precedenti in materia di stupefacenti. Al controllo effettuato dai militari operanti, il giovane è stato trovato in possesso di un borsello con all’interno quattro recipienti in plastica contenenti 13,8 grammi di marijuana e 5,9 grammi di hashish.

-I Carabinieri di Ceprano hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 26enne residente a Frosinone, con precedenti in materia di stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish.

-I Carabinieri di San Giorgio a Liri hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone un 27enne, del posto, con precedenti in materia di stupefacenti, poiché trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish.

-I Carabinieri di Aquino hanno deferito per “guida in stato di ebrezza” un 65 enne di Piedimonte San Germano che, con la propria auto, era uscito fuori strada sulla Casilina in Castrocielo. All’arrivo dei militari l’uomo si è rifiutato di sottoporsi al controllo etilometrico e pertanto è stato trasportato in ospedale a Cassino per gli accertamenti del caso, con conseguente ritiro della patente di guida.