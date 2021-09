Esquilino, ospita persone senza comunicarlo alle autorità: chiuso B&B

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno notificato ad un 69enne della Corea del Sud, gestore di una struttura ricettiva in via Principe Amedeo, il provvedimento relativo alla sospensione della licenza con conseguente chiusura dell’attività per la durata di 5 giorni.

Ecco cosa è successo

Il provvedimento amministrativo, emesso dal Questore di Roma, è scaturito a seguito della richiesta dei Carabinieri che lo scorso 18 agosto avevano già riscontrato irregolarità nel B&B. Infatti, in quella data, al termine di una serie di verifiche ad affittacamere, B&B e ostelli nel quartiere Esquilino, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno denunciato a piede libero il 69enne, unitamente al gestore di un’altra struttura ricettiva, poiché sorpreso ad ospitare persone omettendo di comunicarlo alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, come disposto dalla normativa vigente.