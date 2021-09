Porta di Roma, forzano le funi d’acciaio e rubano 13 smartphone

Il costante controllo del territorio che la Polizia di Stato mette in atto nella capitale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ha portato nelle ultime ore all’arresto di 10 persone fra ladri e rapinatori.

I fatti

Il primo, cronologicamente parlando, a finire in manette è stato il 34enne P.F. ; gli agenti della Sezione Volanti alle 3 di notte lo hanno sorpreso lungo la via Appia mentre tentava di rubare una delle auto lì parcheggiate. Durante le perquisizioni i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato alcune chiavi ed un decodificatore.

Poco distante, nella zona di Emanuele Filiberto, 2 pattuglie, una del VII Distretto San Giovanni e l’altra della Sezione Volanti, hanno arrestato D.A.L. , 34 anni, per aver tentato di rapinare il fondo cassa di un negozio di alimentari. La reazione del proprietario ed il tempestivo intervento della polizia non ha permesso al giovane di portare a termine il colpo.

Praticamente lo stesso copione nella zona del Tuscolano: un 26enne, C.M. le sue iniziali, ha tentato di rapinare un minimarket. Per lui, essendosi opposto all’arresto,oltre all’accusa di rapina è stata contestata anche la violenza e la resistenza a Pubblico Ufficiale. Uno degli agenti della Sezione Volanti ed il titolare del negozio sono dovuti ricorrere alle cure mediche.

In via della Pineta Sacchetti, invece, una “Volante” con i colleghi del XIV Distretto Primavalle, hanno bloccato P.F. e M.I , entrambi 33 di origini romene, mentre “armeggiavano” sotto ad un’auto in sosta con degli arnesi atti allo scasso. Capito che il loro obbiettivo era verosimilmente il catalizzatore dell’auto– divenuto negli ultimi tempi particolarmente prezioso sul mercato nero per i metalli nobili che contiene, gli agenti li hanno immediatamente bloccati. Subito dopo perquisita la vettura usata dai due per arrivare in via Pineta Sacchetti, i poliziotti hanno trovato un altro catalizzatore.

Hanno agito invece in pieno giorno i 3 romeni fermati dagli agenti della Sezione Volanti nel centro commerciale Porta di Roma. B.I. 47 anni, N.B.L.F.19 anni e Z.A. 20enne, dopo averli strappati dalle funi in acciaio che li proteggevano, hanno rubato 13 preziosi smartphone da uno dei negozi monomarca. La sinergia tra la vigilanza del centro e la rete del controllo del territorio ha permesso l’arresto dei 3 ed il recupero dell’intera refurtiva.

Allertati immediatamente dalla segnalazione di un residente che aveva visto un ragazzo forzare il blocca sterzo di uno scooter e poi spingerlo a mano all’interno di un distributore di benzina, gli agenti della Sezione Volanti immediatamente intervenuti lo hanno bloccato, mentre G.G.I. 27enne originario della Romania stava armeggiando con delle forbici sul blocchetto di accensione nel tentativo di accenderlo. Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato per furto aggravato.

E’ stato ancora il repentino intervento degli agenti della Sezione Volanti a permettere che un cittadino siriano, 28enne con numerosi precedenti di polizia, fosse arrestato per furto aggravato. K.M.S., che si era introdotto all’interno di un’autovettura infrangendo il finestrino destro della vettura con un sasso, è stato sorpreso dai poliziotti all’interno dell’auto.