Quadraro, incendio in un negozio di via Levi: la situazione in diretta

Oggi, intorno alle 14:15, i vigili del fuoco si sono recati presso via dei Levi, nel quartiere Quadraro a Roma per sedare le fiamme scaturite da un incendio in un negozio. La squadra delTuscolano 2 (12/A) è intervenuta per incendio attività commerciale.

Nessun ferito

Non sono rimaste coinvolte persone: il locale, grande circa 40 mq e ubicato al piano terra di un palazzo, è stato gravemente danneggiato all’interno dalle fiamme. A scopo precauzionale sono state interdette le camere dell’appartamento soprastante il negozio bruciato.

In supporto alla squadra VVF intervenuta un’autoscala (AS/12), una botte (AB/10), il carro autoprotettori (TA/6) oltre alla Polizia e il 118.