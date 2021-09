Arnara, Ceccano e Frosinone: disagi con l’acqua in arrivo

Acea comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, martedì 7 settembre dalle ore 9:00 alle ore 19:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Arnara : zone servite dai serbatoi Colle Leo e Sterparo (via Marano, via Sterparo, via Sterparo Cicori, via Starnelle);

: zone servite dai serbatoi Colle Leo e Sterparo (via Marano, via Sterparo, via Sterparo Cicori, via Starnelle); Comune di Ceccano : zone servite dai serbatoi Colle Leo (via Colle Leo, via Colle Leo basso, via Acquasanta (parte alta), via Casette (parte alta), via Marano Seconda Traversa, via San Francesco Seconda Traversa, parte di via per Frosinone), Colle Bruni (via Colle Antico, Colle Bruni, Colle Pirolo, via San Luigi, via Ponticino, via Borgo Berardi), via Sterparo, via Starnelle, via Marano e traverse;

: zone servite dai serbatoi Colle Leo (via Colle Leo, via Colle Leo basso, via Acquasanta (parte alta), via Casette (parte alta), via Marano Seconda Traversa, via San Francesco Seconda Traversa, parte di via per Frosinone), Colle Bruni (via Colle Antico, Colle Bruni, Colle Pirolo, via San Luigi, via Ponticino, via Borgo Berardi), via Sterparo, via Starnelle, via Marano e traverse; Comune di Frosinone: via Vetiche, via Prefelci, via Valle Contessa

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nel tardo pomeriggio della stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.