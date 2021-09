Zona Borgata Aurelia;

Zona La Scaglia e Via Aurelia Nord;

Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);

Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La Rosa);

Zona Area Portuale;

Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

Zone limitrofe;

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile per tutta la durata del fuori servizio presso:

Via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia);

Via Fontanatetta, Piazzale Santuario Madonna delle Lacrime;

Via Braccianese Claudia 84a, angolo via Rolando Carlevaro (fronte parcheggio Cimitero Nuovo).

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57994116. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335. Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

Foto di repertorio