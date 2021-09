È stato approvato con delibera di Giunta Comunale il bando di concorso per l’ideazione e la realizzazione di una scultura dal titolo “Quel dolce sorriso di Willy”.

PALIANO, APPROVATO IL BANDO “QUEL DOLCE SORRISO DI WILLY”

Il bando, che a breve verrà pubblicato, prevede la progettazione e la creazione di un’opera che sarà collocata presso il Parco Willy Monteiro Duarte in Viale San Francesco d’Assisi.

La finalità di questa iniziativa è quella di dedicare al nostro concittadino Willy un monumento commemorativo che possa testimoniare il suo sacrificio, sugellato dalla Presidenza della Repubblica col conferimento della Medaglia d’oro al valor civile, all’interno del più grande spazio verde pubblico cittadino, situato nel quartiere dove lui viveva e che frequentava sin dall’infanzia.

Il Sindaco Domenico Alfieri: «La scomparsa di Willy ha sconvolto le coscienze dell’Italia intera e in primis della comunità di Paliano lasciando un immenso vuoto e dolore in ognuno di noi. A ridosso dell’anniversario della sua morte abbiamo ultimato i dettagli del bando per la realizzazione di una scultura a lui dedicata che simboleggerà la sua costante presenza e il suo insegnamento tra di noi».

«Quello che auspichiamo dai progetti che verranno presentati, è che sappiano esprimere il sorriso, la forza, la generosità, l’altruismo, il senso dell’amicizia, il rispetto per il prossimo e il desiderio di giustizia. Tutte le qualità proprie di questo giovane grande ragazzo. Lunedì 6 settembre parteciperemo alla S.Messa per ricordare Willy nel parco a lui dedicato, in forma raccolta per far sentire sempre la nostra vicinanza alla famiglia». Queste le parole del Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Serena Montesanti.