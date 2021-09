D’Amato: Oggi su 7419 tamponi nel Lazio e 12199 antigenici per un totale di 19618 test, si registrano 430 nuovi casi positivi (+26), sono 117 i casi in meno rispetto a venerdì 27 agosto, 8 i decessi (+4) compresi i recuperi, 446 i ricoverati (-4), 67 le terapie intensive (+1) e 589 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 201. Il monitoraggio settimanale conferma RT in calo. Stabili dati su ospedalizzazione.

*Oggi presentiamo l’iniziativa ‘Vaccinati e Scendiamo in Campo’ nel Parco di Piazza Vittorio a Roma, in collaborazione con il Coni Lazio, la Federazione medici sportivi e la Polizia di Stato – servizio sanitario. L’obiettivo è quello di sensibilizzare alla vaccinazione dal mondo dello sport;

*Presso la Asl di Rieti nei giorni 4 e 5 settembre parte iniziativa VAC-cinema, in collaborazione con la Fondazione Varrone, chi si vaccina riceverà un buono per andare al cinema gratis. L’open Day è dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni senza prenotazione, dalle 15:00 alle 21:00 presso l’ex Chiesa San Giorgio.

***OPEN DAY JUNIOR (12-17 anni):

– Asl Roma 1: domenica 5 settembre dalle 9:00 alle 19:00, presso l’hub vaccinale di Sant’Egidio, in via dei Fienaroli 3, Open Day per la fascia di età 12-18 anni. I ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore. Per prenotazioni scrivi a gentidipace@santegidio.org indicando nome, cognome e data di nascita del minore e un recapito telefonico.

– Asl Roma 4: sabato 4 settembre dalle ore 8:30 alle 19 presso hub porto di Civitavecchia, casa della salute di Ladispoli, PVT Fiano Romano, PVO Padre Pio e PVT Rignano.