Lutto a Pomezia: è morta Angela Magnotta, maestra della scuola dell’infanzia Sant’Andrea Uberto. A ricordarla anche l’amministrazione comunale.

Pomezia, addio alla maestra Angela Magnotta

“Una grave perdita perdita per la nostra comunità ma soprattutto per tutti i suoi piccoli e affezionati alunni” Così si esprimono in una nota il sindaco della Città Adriano Zuccala e l’Assessora Miriam Del Vecchio, nell’esprimere vicinanza al dolore dei suoi cari.

È morta la maestra Angela Magnotta che lavorava presso la scuola dell’Infanzia Comunale “Sant’ Andrea Uberto” di Pomezia.

Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione.