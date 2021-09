Alle ore 9:15 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato, per incidente stradale in Via del Pergolato incrocio Viale Alessandrino, la Squadra 12A del distaccamento di Tuscolano II e l’autogrù AG/10.

Ecco cosa è successo

L’ automobile, nella quale viaggiava una donna, è uscita fuoristrada andando a finire la corsa sotto il livello stradale in un giardino di una casa privata.

I Vigili del Fuoco intervenuti, hanno estratto la donna assicurandola alle cure del personale sanitario e messo in sicurezza l’autovettura. 118 e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.