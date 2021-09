Acea comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica, mercoledì 8 settembre dalle ore 8:00 alle ore 24:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico in alcuni Comuni. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Pico : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Comune di Pastena : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Comune di Campodimele : intero territorio comunale

: intero territorio comunale Comune di Castro dei Volsci : centro storico

: centro storico Comune di Falvaterra : frazione Moritola

: frazione Moritola

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nella tarda serata della stessa giornata (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.