Vasto incendio a Fiumicino: il vento alimenta le fiamme

In data 02/09 dalle ore 14,00 sono state inviate diverse squadre dei vigili del fuoco presso il comune di Fiumicino per un vasto incendio di sterpaglie ,all’altezza del quadrante di via Vincenzo Crescini.

Non sono state coinvolte abitazioni, i soccorritori procedono con le operazioni di spegnimento, ostacolate dal vento che alimenta le fiamme.

Presenti sul posto n. 5 APS ,due autobotti ( AB/9 e AB/10) oltre al personale DOS (Direttore della operazioni di spegnimento) due elicotteri della Regione Lazio oltre a diversi moduli della protezione civile e le FF.OO per la gestione del traffico veicolare. Seguiranno aggiornamenti.