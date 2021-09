SANITA’: D’AMATO, ‘POTENZIAMO OSPEDALE DEI CASTELLI, PUNTO DI RIFERIMENTO PER CITTADINI’

APPROVATO NUOVO ACCREDITAMENTO DA 274 POSTI LETTO ANCHE EMODINAMICA PER INFARTO MIOCARDIO

E’ stata approvata oggi in Giunta regionale la delibera per concedere l’ampliamento e la rimodulazione dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale dell’Ospedale dei Castelli (Asl Roma 6). La struttura che svolge una importante attività di assistenza in regime di ricovero ospedaliero per acuzie e post acuzie raggiunge così un totale di 274 posti letto .

Nello specifico si tratta di 236 posti letto ordinari e 38 diurni così distribuiti: Raggruppamento medico 8 unità funzionali e complessivi 135 posti letto, Raggruppamento chirurgico 6 unità funzionali e complessivi 105 posti letto, Raggruppamento Emergenza-urgenza 6 unità funzionali per complessivi 34 posti letto.

“Questo ospedale sta crescendo ed è un segnale importante per tutto il territorio. Un luogo accogliente, confortevole e sicuro e che sta diventando un punto di riferimento per i cittadini. Da sottolineare che per la prima volta in questo quadrante del territorio si apre un servizio di emodinamica per il trattamento dell’infarto del miocardio e nella divisione chirurgica si aggiunge la chirurgia vascolare e l’urologia” ha commentato l’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

“Quando nel 2018 abbiamo aperto questo ospedale ci eravamo posti la sfida di arrivare in poco tempo a 200 posti letto. Oggi il raggiungimento dei 274 posti letto è un grande risultato ed è il riconoscimento degli sforzi e dell’impegno dei nostri professionisti della salute. Il nostro ospedale ha saputo e sa dare risposte efficaci nei duri periodi di crisi emergenziale, lo ha dimostrato e lo dimostra ogni giorno. Le ripetute rimodulazioni a cui è stato sottoposto hanno consentito comunque lo sviluppo di progetti di cura no COVID e il mantenimento della costante attenzione ai bisogni di cura dei nostri utenti” conclude il Direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda.