“Lo ricorderemo come un uomo gentile e sempre disponibile verso tutti. Ligio al dovere e pronto a soddisfare le richieste dei cittadini, legato fino all’ultimo giorno al senso del dovere. Nel suo lavoro raramente aveva bisogno di consultare gli archivi, se non per estrarre gli atti ufficiali. Per il resto ricordava tutto perfettamente a memoria. Dopo il pensionamento aveva continuato a dedicarsi al servizio degli altri presso la parrocchia della Madonna delle Grazie.

Con lui se ne va una parte importante della memoria storica del nostro paese. A nome mio, dell’Amministrazione comunale che rappresento, dei dipendenti comunali e di tutta la cittadinanza, esprimo alla famiglia di Giacomo le più sentite condoglianze”.