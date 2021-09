Concorso Marina Militare per 200 volontari FP4: il bando è rivolto esclusivamente a volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. A riportare la notizia è Circuito Lavoro.

Di seguito ecco tutto quello che c’è da sapere sui requisiti utili per inoltrare la domanda, sulle prove da sostenere e su come fare per ufficializzare la richiesta di partecipazione alla selezione entro il 12 settembre 2021.

Concorso Marina Militare per 200 volontari FP4: requisiti

I requisiti generali sono molti, ve ne elenchiamo alcuni:

cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

avere un’età compresa tra 198 e 30 anni

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado

assenza di condanne per delitti non colposi

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti

Sono poi richiesti anche dei requisiti specifici, essenzialmente legati al possesso di attestati o abilitazioni specificate sul bando di concorso (che via allegriamo in fondo a questo articolo).

Concorso Marina Militare per 200 volontari FP4: le prove

Come si svolgerà il concorso? Ci saranno una serie di prove da sostenere per gli aspiranti candidati. La prima prova sarà di carattere culturale, logico-deduttivo e professionale. Seguirà un accertamento dell’idoneità psico-fisica e di quella attitudinale per i concorrenti provenienti dal congedo. Infine, ci sarà una valutazione dei titoli in possesso da parte di ogni candidato.

Come candidarsi

La procedura sarà esclusivamente on line. Dovrete seguire le indicazioni direttamente dal sito ufficiale dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa e cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per inoltrare la vostra candidatura in via ufficiale. Potrete inoltre trovare maggiori informazioni su questo concorso direttamente sul bando ufficiale.