Anagni, il liceo Dante Alighieri sperimenta la formula del Campo Estivo

IL LICEO “DANTE ALIGHIERI” SPERIMENTA LA FORMULA DEL CAMPO ESTIVO PRESSO IL CONVITTO “PRINCIPE DI PIEMONTE” DI ANAGNI

Ha preso avvio in data odierna, e proseguirà fino al 10 settembre, il campo estivo organizzato presso le strutture sportive del Convitto “Principe di Piemonte” di Anagni dal Liceo “Dante Alighieri”, diretto dal prof. Adriano Gioè: un’interessante ed innovativa formula di apertura al territorio, con circa 70 allievi iscritti tra i 6 e i 16 anni, e al tempo stesso di Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (l’ex alternanza scuola lavoro), che vede protagonisti, come tutor dei partecipanti, gli allievi della classe 3^ F del Liceo sportivo.

L’idea di organizzare un centro estivo condotto dai ragazzi più grandi ed aperto ad ogni fascia dell’età evolutiva muove dalla volontà di realizzare quel Curricolo Verticale espresso nelle Indicazioni Nazionali, che pone lo studente al centro di tutta l’azione educativa: una sorta di continuità didattica che, attraverso lo Sport, promuova la consapevolezza dei benefici indotti dall’attività fisica praticata in forma regolare, la maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo, il raggiungimento ed il mantenimento di un adeguato livello di forma psico-fisica.

Si intende promuovere così la pratica di attività sportive come potente strumento di coesione ed aggregazione sociale, dal momento che contribuisce a promuovere una cittadinanza attiva e responsabile attraverso l’affermazione di valori quali l’appartenenza al gruppo e alla squadra, l’amicizia e le relazioni interpersonali autentiche, la capacità di cooperare, l’empatia e la condivisione, la lealtà, il fair play, la partecipazione, l’impegno sociale, il rispetto delle norme e delle regole.

Realizzato in collaborazione con l’USR Lazio/Ufficio scolastico territoriale di Frosinone e curato dal team dei docenti di scienze motorie dell’Istituto (proff. F. Baglini, F. Campoli, F. Marinelli e M. Noto), il campo estivo si colloca nell’ambito del Piano Estate promosso del Ministero dell’Istruzione, rispondendo così all’esigenza fortemente avvertita di socializzazione scaturita dall’emergenza pandemica.

Queste le attività del campo estivo:

Cronoprogramma delle attività

Disposizioni organizzative comuni a tutte le giornate del campo estivo :

9:00-9:30 9:30 9:30-10:30 10:30-10:40 10:40-11:40 11:40-11:50 11:50-12:50 12:50-13:00 Accoglienza ed organizzazione delle attività giornaliere con suddivisione partecipanti in gruppi/squadre e pianificazione delle turnazioni nelle diverse attività sportive Inizio attività sportive nei vari spazi Attività sportiva 1 – Attività sportiva 2 – Attività sportiva 3 – Attività sportiva 4 Turnazione gruppi/squadre nei i vari campi/spazi stabiliti Attività sportiva 1 – Attività sportiva 2 – Attività sportiva 3 – Attività sportiva 4 Turnazione gruppi/squadre nei i vari campi/spazi stabiliti Attività sportiva 1 – Attività sportiva 2 – Attività sportiva 3 – Attività sportiva 4 Saluti e chiusura dei lavori

Attività sportive giornaliere

SETTEMBRE 2021 Mercoledì 01 Giovedì 02 Venerdì 03 Lunedì 06 Martedì 07 Mercoledì 08 Giovedì 09 Venerdì 10 ATTIVITÀ SPORTIVE PROPOSTE (Calcio a 5 – Pallavolo – Stretching) (Pallacanestro – Badminton – Calcio a 5 – Giochi da tavolo) (Pallavolo – Dodgeball – Circuit training – Calcio a 5) (Pallacanestro – Badminton – Orienteering – Calcio a 5) (Calcio a 5 – Pallavolo – Stretching – Circuit training) (Pallacanestro – Badminton – Calcio a 5 – Giochi da tavolo) (Pallavolo – Calcio a 5 – Circuit training – Orienteering) (Pallacanestro – Calcio a 5 – Giochi da tavolo – Dodgeball)

