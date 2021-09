ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONCORSO (scad. 23 settembre 2021)

Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di quaranta posti di tecnologo III livello a tempo indeterminato, per varie attivita’ e settori tecnologici. (GU n.67 del 24-08-2021)

E’ indetto concorso, per titoli ed esame colloquio, riservato al

personale non dirigenziale, per il superamento del precariato, ai

sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75 per quaranta posti con il profilo professionale di tecnologo di

III livello professionale con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, per attivita’ inerenti alle metodologie sperimentali

della fisica subnucleare, astro-particellare e nucleare, o ai

contesti applicativi e interdisciplinari delle medesime o ai seguenti

settori tecnologici di interesse dell’INFN:

amministrativo-gestionale, elettronica, meccanica, informatica e

applicazioni computazionali, rivelatori, acceleratori, impiantistica

(vuoto, criogenia, ing. elettrotecnica, ing. civile, ecc…),

sicurezze, comunicazione, trasferimento tecnologico. Bando n.

23489/2021.

Le sedi di lavoro di prima assegnazione saranno stabilite dal

consiglio direttivo dell’INFN, sentite le vincitrici e i vincitori,

tra le sezioni, i laboratori nazionali e i centri nazionali

dell’istituto. A tal fine, le candidate e i candidati dovranno

indicare nella domanda di partecipazione massimo tre preferenze in

ordine di priorita’ in merito alla scelta della sede di lavoro. Le

preferenze non saranno vincolanti per l’INFN.

Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai

requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego,

anche:

titolarita’, successivamente alla data di entrata in vigore

della legge n. 124 del 2015 (ovvero successivamente al 28 agosto

2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’INFN;

aver maturato alla data del 31 dicembre 2021, presso l’INFN o

presso altri enti e istituzioni di ricerca, almeno tre anni di

contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (ovvero dal

1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021). Ai fini del conteggio si

considerano anche i periodi relativi alle collaborazioni coordinate e

continuative e agli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge

n. 240 del 30 dicembre 2010 posti in essere dall’ente che procede

all’assunzione o da altri enti e istituti di ricerca, nonche’ periodi

relativi alle collaborazioni coordinate e continuative prestate

presso Fondazioni operanti con il sostegno finanziario del MUR,

purche’ riferibili ad attivita’ svolte o riconducibili alla medesima

attivita’ professionale;

possesso della laurea vecchio ordinamento o della laurea

specialistica o della laurea magistrale in tutte le classi equiparate

ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la

tabella allegata al decreto stesso o analogo titolo di studio estero.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in

giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo

immediatamente seguente.

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause

ostative alla partecipazione al concorso, la modalita’ di

presentazione della domanda di partecipazione e degli eventuali

documenti prescritti, le dichiarazioni da rendere nella domanda

stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di

valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si

rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunita’ di

lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet

dell’INFN (http://www.infn.it).

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione

centrale dell’INFN – ufficio reclutamento – via Enrico Fermi n. 54 –

Frascati (RM) – e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale