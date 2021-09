Instagram down oggi 2 settembre 2021. Dalle ore della tarda mattinata, diversi utenti stanno lamentando dei problemi con il social network dedicato alle fotografie. L’hashtag è già diventato di tendenza su Twitter, dove in molti utenti si sono riversati per lamentarsi e cercare informazioni.

Instagram down oggi: “Impossibile aggiornare il feed”

Ancora non si conoscono le motivazioni del “crollo”. Sta di fatto che pervengono segnalazioni quali ad esempio “Impossibile aggiornare il feed”. Insomma, siamo in attesa che la app torni a funzionare ma intanto Instagram down è di tendenza sui social e sono molti gli utenti che segnalano disagi e malfunzionamenti.

Almeno una volta al mese si riscontrano questo tipo di problemi, che poi tendenzialmente vengono risolti nel giro di qualche ora. Potrebbero seguire aggiornamenti.