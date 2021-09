Via Salaria, code per incidente all’altezza di Fiano Romano

Questa mattina, 1° settembre 2021, si segnala la presenza di code sulla via Salaria a causa di un incidente.

Via Salaria, incidente all’altezza di Fiano Romano

Code sulla via Salaria all’altezza di Fiano Romano in direzione della via Tiberina a causa di un incidente. Lo comunica Astral Infomobilità. Al momento, non è stata resa nota la dinamica del sinistro stradale, né la sua entità. Si consiglia di procedere con cautela.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio