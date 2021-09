Green Pass, le nuove regole. Cosa cambia da oggi per trasporti e scuola

Da oggi, 1° settembre 2021, ci saranno nuove regole da rispettare riguardo il Green Pass. Ecco tutte le info.

Green pass, nuove regole

Da oggi, la certificazione verde sarà obbligatoria per l’accesso e l’utilizzo di:

treni a lunga percorrenza (Inter City, Inter City notte, Alta velocità);

(Inter City, Inter City notte, Alta velocità); aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, su tratta nazionale e internazionale;

adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, su tratta nazionale e internazionale; navi e traghetti adibiti a trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina.

Inoltre, il Green Pass sarà obbligatorio anche per tutto il personale scolastico e universitario del sistema nazionale di istruzione (presidi, insegnanti e personale amministrativo). Dovranno esibire la certificazione verde pure gli studenti universitari che seguiranno le lezioni in presenza e sostenere gli esami.

Eccezioni

L’obbligo del Green Pass per gli spostamenti in Italia con aerei, treni o navi a lunga percorrenza, non è stato esteso ai bambini sotto i 12 anni di età.

L’esenzione vale anche per tutti coloro che sono esonerati dalla vaccinazione per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata.

Foto di repertorio