Minacce a Bassetti, risponde l’Avvocato Edoardo Polacco:…

In merito alle minacce denunciate dal virologo Bassetti, arriva la risposta dell’avvocato e Presidente del Movimento “iostoconlavvocatopolacco”, Edoardo Polacco:

Le minacce denunciate dal Prof. Bassetti , dal quale dissentiamo proprio per la virulenza con cui spesso enuncia le proprie tesi, non ci appartengono e non ci apparterranno mai, avendo noi scelto la strada di percorsi previsti dalla Costituzione Italiana alla quale ci rifacciamo, nonostante i negazionisti della Costituzione l’abbiano più volte calpestata.

In riferimento ai recenti episodi di violenza/minaccia perpetrati , secondo gli organi d’informazione, da personaggi asseritamente “non vax” le Associazioni che rappresentiamo confermano ed evidenziano il costrutto civile e democratico del loro operato giornaliero in tutti i Tribunali d’Italia nel rappresentare i diritti costituzionali dei cittadini e nelle piazze in cui vengono spiegati tali percorsi giudiziari e le norme impugnate, con ricorsi e denunce sottoscritte da oltre diecimila cittadini italiani che non chiedono altro se non il ripristino dei diritti costituzionali, da parte della Magistratura, in assenza delle rappresentanze democraticamente elette , non rappresentando gli attuali partiti ciò che è stato deciso con referendum costituzionale .

Ma questo clima di “ odio/violenza” che sta emergendo parte proprio da quegli organi di Stato che dovrebbero lavorare per la coesione sociale e non per l’istigazione all’odio come nel caso, per esempio del prof. Burioni che ha apostrofato gli italiani che, secondo quanto prevede l’attuale legge ed i regolamenti europei, non si sono vaccinati, “cittadini sorci”, tant’è che secondo le norme democratiche abbiamo querelato ed ovviamente mai minacciato e con il quale siamo sempre aperti ad un sereno confronto anche pubblico .

Anche altri messaggi istituzionali rivolti agli italiani dal generale Figliuolo secondo il quale “andremo a stanare i sessantenni “, oppure del Presidente Regionale Toscana, anch ’egli per lo stanziamento e per la revoca dei diritti sanitari ai non vaccinati , alimentano un clima di odio nei confronti di una nuova razza sociale creata artificialmente : la razza non vax

Il clima di odio/violenza che si sta creando ci ricorda troppo il nostro recente passato politico in cui si creava a tavolino lo schema degli opposti estremisti che favoriva esclusivamente il potere, penalizzando ideali e diritti popolari e costituzionali e ricorda anche le gravi infiltrazioni istituzionali ( servizi segreti) sapientemente organizzate dai gestori del potere.

Siamo contrari all’odio razziale, siamo contrari alla violenza, siamo contrari alla repressione delle libertà e stiamo combattendo tali repressioni con i mezzi democratici che ci consentono le leggi e quindi nei Tribunali italiani ; anzi questo nostro lavoro democratico/istituzionale ha consentito fino ad oggi di mantenere una protesta corretta pacifica e senza nessuna dimostrazione di forza anche se gli organi di informazioni hanno censurato gravemente la nostra voce di opposizione democratica che rappresenta centinaia di migliaia di cittadini.

Noi chiediamo a tutti, ma soprattutto alle forze istituzionali di non coltivare nessun tipo di violenza e nessun tipo di nuovo razzismo perché l’esasperazione del popolo non giova a nessuno se non ai totalitarismi e noi chiediamo che l’Italia continui ad essere un paese democratico al fine di consegnare ai nostri figli un paese libero .

Il Presidente

Avv. Edoardo Polacco