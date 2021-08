Dramma sfiorato a Ostia, 15enne cade dal davanzale della cucina

Tanta paura a Ostia dove una giovane ragazza di 15 anni, per circostanze ancora da chiarire, è caduta dal davanzale della cucina della sua abitazione.

Dramma sfiorato a Ostia: 15enne cade dal davanzale di casa

Il tutto è successo in via Luigi Borsari, ad Ostia. Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che ieri sera, intorno alle 23, una giovane ragazza di 15 anni, forse per l’essersi sporta troppo dal davanzale della cucina, è caduta dal secondo piano della sua abitazione.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno trasportato la giovanissima presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma dove si trova tutt’ora ricoverata.