Grave incidente a Cassino dove un ragazzo di 17 anni è stato investito da una macchina.

17enne viene investito mentre stava andando in bici: è grave

Notizia tremenda arriva da Cassino dove un giovane ragazzo di 17 anni, in questo momento, starebbe lottando tra la vita e la morte. Il fattaccio è avvenuto in via Ponte a Cavallo nella zona industriale di Cassino.

Stando a quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che il giovane si trovava a bordo della sua bici quando, ad un tratto, una macchina l’ha travolto.

Sul posto sono subito sopraggiunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 17enne presso l’Ospedale Santa Scolastica in codice rosso.

Potrebbero seguire aggiornamenti.