Paura a Santa Marinella ieri pomeriggio, 29 agosto 2021. Una donna romana di 53 anni, infatti, è stata travolta e scaraventata sulla scogliera da una tromba marina.

La vicenda

Una tromba marina di piccole dimensioni ha colpito ieri lo stabilimento balneare “La Vela”, senza creare grandi disagi e danni alla struttura. Il forte vento, però, ha investito una donna, una romana di 53 anni, scaraventandola sulla scogliera lì vicino.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale del 118: la signora era rimasta incastrata con la gamba sinistra tra gli scogli.

Il personale dei Vigili del Fuoco è riuscito a liberare la donna, che poi è stata affidata alle cure del 118. Non sembrerebbe che la donna si sia ferita in modo grave e non ha mai perso conoscenza, stando a quanto testimoniato.

Non è stato registrato nessun altro ferito.

Foto di repertorio