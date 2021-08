Ieri, 28 agosto 2021, a Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, si è tenuta una manifestazione “No Green Pass”.

Roma, la manifestazione “No Green Pass”

Circa 3mila persone si sono riunite ieri a Piazza del Popolo, a Roma, per manifestare il proprio dissenso nei confronti dell’obbligo della certificazione verde. Non sono mancate tensioni e scontri tra le frange estremiste e le Forze dell’Ordine intervenute sul posto, specie quando la manifestazione ha provato a “trasformarsi” in un corteo, non precedetemente autorizzato, diretto verso Montecitorio.

Slogan contro Draghi, Speranza, il Governo, la dittatura sanitaria ma anche contro quella che, a detta dei partecipanti, sarebbe stata attuata dai mass media e dai vari canali di comunicazione.

E così Antonella Alba, giornalista di Rainews24, è stata aggredita e ferita quando si è avvicinata a dei manifestanti per documentare il corteo. Immediato l’intervento delle Forze dell’Ordine, come dichiarato dalla stessa giornalista, tramite un post su Twitter.

Il CdR di Rainews24 lo definisce un atto grave. Manifestazioni simili anche in altre importanti città italiane, come Milano e Torino.

Ero lì per documentare il corteo #nogreenpass di Roma, ma ero l'unica con la mascherina, "guarda come ti hanno conciato!" qualcuno rideva, qualcuno menava. E la chiamano #liberta #nomask #novax pic.twitter.com/av9hMUHlgY — Antonella Alba (@antonellalba) August 29, 2021

Foto di repertorio, non relativa alla manifestazione che ha avuto luogo ieri