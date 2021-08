Ausonia, bar con lavoratori “in nero”: multa da 11.000 euro

Ieri, ad Ausonia, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, congiuntamente a quello del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, nel corso di specifica attività di controllo delle attività commerciali, sanzionavano amministrativamente, un 27enne residente nella provincia di Latina e titolare di un noto esercizio pubblico adibito a “bar” e situato lungo la SR630.

I fatti

Nel corso delle verifiche svolte, i militari elevavano nei suoi confronti sanzioni amministrative per complessivi Euro 11.000 con contestuale provvedimento di sospensione dell’attività, per accertate violazioni sulle disposizioni in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori nonché per l’impiego di cinque lavoratori “in nero”.