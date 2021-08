Ostia, somministra alcolici ai minorenni: chiuso per 5 giorni un locale

Specifici servizi interforze per il controllo del territorio interessato alla “Movida” sono stati effettuati ieri sera e fino a tarda notte ad Ostia, come disposto con apposita ordinanza dal Questore Mario della Cioppa.

Ecco tutti i dettagli

Ad operare, insieme agli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, c’erano oltra agli agenti della Sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, anche i militari della Guardia di Finanza e personale di Polizia Locale Roma Capitale.

236 le persone identificate con 13 veicoli fermati durante i posti di controllo.

Nel mirino dei poliziotti anche i locali del litorale.

Provvedimento di chiusura per 5 giorni è stato adottato nei confronti di un’attività di somministrazione ubicata all’interno di un locale di Ostia dove è stata contestata la violazione amministrativa relativa alla somministrazione di alcolici a minorenni. Inoltre, per il titolare è scattata anche la segnalazione all’Autorità Giudiziaria per la mancanza di autorizzazione per il pubblico spettacolo.