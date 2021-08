Si sono tenuti oggi i funerali di Marco Tampwo, il giovane ragazzo di 19 anni morto a causa di un malore. Proprio durante il rito funebre, una signora si è sentita male.

Malore durante il funerale di Marco Tampwo: necessaria l’eliambulanza

Paura al funerale di Marco Tampwo. Nel campo della parrocchia di San Nicola, a Mentana, proprio durante i funerali del 19enne si è sentita male una signora.

Come viene riportato da alcune informazioni, le è stato subito effettuato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza che l’ha trasportata in ospedale. Sul posto anche due ambulanze e un’auto medica.

Al momento non sono ancora note le condizioni della signora.