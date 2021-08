E poi arriva il nome che non ti aspetti: si tratta di Pippo Franco. Il noto comico romano ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Roma a sostegno di Enrico Michetti, nel centrodestra.

Pippo Franco scende in campo nella politica: non è la prima volta

Il comico romano, in una intervista rilasciata al Messaggero, ha confermato il suo sostegno ad Enrico Michetti per le prossime elezioni comunali.

Secondo quanto riportato in una intervista, è stato lo stesso Michetti a proporre questa idea a Pippo Franco, sottolineando come può risultare fondamentale il suo contributo di ‘natura artistica’.

L’ex conduttore del Bagaglino, che compirà 81 anni il prossimo 2 settembre, non è la prima volta che decide di “sporcarsi” le mani con la politica: difatti, già nel 2006 aveva sperimentato una candidatura con la Democrazia Cristiana per le Autonomie, così come nel 2013 dove ha partecipato alle primarie con Fratelli d’Italia.