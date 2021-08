Tragico incidente a Giuliano di Roma: donna investita e uccisa da un’auto

Una donna di 70 anni è stata investita e uccisa da un’auto a Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone, nella serata di ieri, venerdì 27 agosto 2021.

Incidente mortale a Giuliano di Roma

A Quanto si apprende, con lei ci sarebbe stato anche il marito che avrebbe assistito alla triste vicenda. La donna stava attraversando la strada, in contrada le Prata, quando è stata travolta da un’auto. Purtroppo per la lei non c’è stato nulla da fare, sono stati vani i tentativi di soccorso.

L’esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Foto di repertorio