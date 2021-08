Anagni, figlio violento maltratta la madre e le ruba soldi

Continuano incessanti le attività preventive programmate e disposte dal Comando Compagnia di Anagni nel territorio di competenza ed eseguite dalle dipendenti articolazioni operative, al fine di prevenire la commissione dei reati in genere nonché gli episodi di violenza maturati in ambito familiare, in relazione anche agli eventuali atti persecutori ed intervenendo in maniera ferma e tempestiva in tutti quei casi del cosiddetto “Codice Rosso”.

Ecco cosa è successo

In particolare, nella mattinata di ieri , personale del Comando Compagnia, ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinarsi dai luoghi frequentati dal genitore, emessa dal Tribunale di Frosinone, a seguito di accertamenti esperiti dall’Arma, nei confronti di un giovane residente in un comune dell’area anagnina e già gravato da vicende penali per reati contro la persona.

Nello specifico, il giovane ha continuamente vessato fisicamente e psicologicamente la propria madre, fortemente impaurita, impedendogli così lo svolgimento delle normali attività quotidiane e sottraendogli, nel contempo, anche cospicue somme di denaro.