Alatri, maxi rissa in pieno centro: scene da far west

Scene da far west ad Alatri dove, nella giornata di mercoledì sera, è avvenuta una maxi rissa nel centro cittadino.

Alatri, rissa e poi fuga con il furgone: padre e figlio sbattono contro un albero

I soggetti coinvolti nel triste episodio, secondo una prima ricostruzione, sono tre: padre, figlio e un signore di circa 40 anni. Stando a quanto trapela, intorno alle 22:30 di mercoledì sera, in zona multipiano lungo via Circonvallazione a ridosso di Viale Duca D’Aosta, è nata una rissa per circostanze ancora da chiarire.

Calci e pugni fino a quando il 40enne, solo, è riuscito a divincolarsi. Dopo un momento di calma apparente, padre e figlio sono risaliti in macchina e, successivamente, sono andati a sbattere contro un albero e si sono dileguati.

I passanti hanno subito avvisato le Forze dell’Ordine che, una volta intervenute, hanno inziato ad eseguire le dovute indagini.

Potrebbero esserci aggiornamenti.